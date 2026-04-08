«Развитие будет продолжено»: депутат Усова прокомментировала итоги отчёта губернатора

На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы губернатор Роман Бусаргин представил отчёт о деятельности регионального Правительства за 2025 год.

В докладе были озвучены основные показатели развития — положительная динамика зафиксирована в экономике, агропромышленном секторе, здравоохранении и образовании.

Депутат областной Думы, региональный куратор направления «Гражданская солидарность и молодежная политика» народной программы партии «Единая Россия» Мария Усова в комментарии для СМИ особо выделила несколько ключевых тезисов отчёта.

Одним из важнейших достижений она назвала комплексную работу по подготовке новых кадров для предприятий и учреждений здравоохранения. Только в саратовские больницы и поликлиники в 2025 году пришли работать более 1,2 тысячи молодых специалистов, причём 78% из них — выпускники того же года.

«На необходимость поддержки молодых специалистов я не раз обращала внимание как региональный куратор направления. Отрадно, что эта работа даёт такие ощутимые результаты», — отметила Усова.

Особо депутат подчеркнула завершение работы по оснащению всего региона ангиографическими комплексами. Последний из них появился на территории её избирательного округа — в городе Балашове.

«Теперь жители могут получить необходимую медицинскую помощь вовремя, не выезжая в областной центр. Это спасённые жизни и здоровье наших земляков», — заявила Мария Усова.

Позитивно оценила депутат и заявление губернатора о том, что Саратовская область перестала быть «столицей бездорожья».

«Хорошо вижу это, посещая районы своего избирательного округа и общаясь с людьми. Качественное улучшение не только региональных, но и межмуниципальных дорог видно невооружённым глазом», — поделилась наблюдениями Усова.

Подводя итог, депутат отметила, что озвученные Романом Бусаргиным показатели подтверждают устойчивое планомерное развитие Саратовской области.

«А выстроенная Правительством региона работа даёт уверенность в том, что это развитие будет продолжено», — заключила Мария Усова.