Жители центра Саратова массово жалуются на низкое качество питьевой воды

Саратовцы массово критикуют низкое качество питьевой воды в областном центре.

Жалобы поступают в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» из разных локаций Волжского и Кировского районов.

Горожане отмечают, что вода в кранах ржавая, мутная, с осадком и неприятным запахом. Все жалобы имеются в «Саратовводоканале».

Местные жители вынуждены устанавливать фильтры для воды. В том числе и для ванной, чтобы помыться чистой, а не ржавой водой. Это влечет дополнительные затраты из семейного бюджета. Установка фильтра обходится примерно в 10 — 15 тысяч рублей (без учета замены расходных комплектующих).

Напомним, в Саратове ведется масштабная модернизация городского водопровода. Вероятно, снижение качества ресурса произошло в том числе и по этой причине.

Ольга Сергеева