На соцсферу в Саратовской области направили более 65% расходов бюджета

Более 65% расходов бюджета Саратовской области в 2025 году – свыше 130 млрд рублей – было направлено на социальную сферу, что позволило в полном объеме выполнить все обязательства перед жителями.

Показатели были озвучены 26 мая на публичных слушаниях по проекту закона об исполнении регионального бюджета за прошлый год, участие в которых принял председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

«Такое распределение бюджетных средств – прямой ответ на запросы людей. Это оплата труда работников бюджетной сферы, пособия, выплаты, включая обеспечение свыше 30 мер поддержки участников СВО, и многие другие значимые статьи расходов. Профинансированы все меры поддержки – и ранее установленные, и новые, введенные в 2025 году», – подчеркнул спикер облдумы.

Существенный объем финансирования поступил на модернизацию инфраструктуры региона. Реализация ряда крупных проектов стала возможна благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

В числе этих проектов – продление саратовской набережной в сторону Затона, старт строительства четырех школ, создание новых поликлиник, возведение жилья для медицинских работников, обустройство пришкольных бассейнов и ледовых арен в муниципалитетах. Кроме того, при содействии спикера Госдумы был обновлен парк городского электротранспорта и возобновились регулярные речные перевозки по Волге на скоростных пассажирских судах «Валдай».

Антонов также обратил внимание на меры по обеспечению бюджетной устойчивости и мобилизации доходов. «Это серьезная работа, которую ведет правительство области под руководством губернатора Романа Бусаргина, и она продолжится», – добавил глава регионального парламента.

Ожидается, что законопроект об исполнении областного бюджета за 2025 год будет внесен в Саратовскую областную Думу в ближайшие дни.