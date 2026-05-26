В Саратове обсудили правила выгула собак и ответственность владельцев

На пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой Саратов», волонтёры и зоозащитники подняли вопросы соблюдения правил содержания домашних животных в городе.
Особое внимание зооволонтер Елена Мочалина уделила соблюдению безопасности на улицах и ответственности владельцев собак.
Основные требования к выгулу:
- Все собаки на улице должны находиться на поводке.
- Опасные породы — обязательно в наморднике.
- В общественном транспорте: если рост животного в холке менее 35 см, оно должно быть в переноске или закрытой сумке.
Где можно и нельзя гулять с собакой?
В Саратове выгул разрешён на территориях общего пользования, за исключением:
- детских и спортивных площадок;
- территорий медицинских и образовательных учреждений;
- крупных парков.
На разрешённых территориях владельцы обязаны убирать за своими питомцами, — подчеркнула Мочалина.
Елена Герчикова — председатель Общественного Совета проекта «Защита животного мира» Саратовской области добавила, что градостроительные нормы не предусматривают специальных прогулочных площадок для собак на территории многоквартирных домов. А вот в торговых центрах возможность посещения с животными определяется собственником — соответствующая информация размещается на входе.
Зоозащитники призвали владельцев собак строго соблюдать правила, чтобы избежать конфликтов с другими горожанами и обеспечить безопасность на улицах Саратова. И отметили, что требование «выгул запрещен» не равно понятию прогулка, то есть, к примеру, появиться в парке с собакой на поводке можно. Прогулка — это перемещение с животным по территории, часто с поводком, без цели длительного пребывания и удовлетворения естественных потребностей.
Ольга Сергеева