В Саратове обсудили правила выгула собак и ответственность владельцев

На пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой Саратов», волонтёры и зоозащитники подняли вопросы соблюдения правил содержания домашних животных в городе.

Особое внимание зооволонтер Елена Мочалина уделила соблюдению безопасности на улицах и ответственности владельцев собак.

Основные требования к выгулу:

Все собаки на улице должны находиться на поводке.

Опасные породы — обязательно в наморднике.

В общественном транспорте: если рост животного в холке менее 35 см, оно должно быть в переноске или закрытой сумке.

Где можно и нельзя гулять с собакой?

В Саратове выгул разрешён на территориях общего пользования, за исключением:

детских и спортивных площадок;

территорий медицинских и образовательных учреждений;

крупных парков.

На разрешённых территориях владельцы обязаны убирать за своими питомцами, — подчеркнула Мочалина.

Елена Герчикова — председатель Общественного Совета проекта «Защита животного мира» Саратовской области добавила, что градостроительные нормы не предусматривают специальных прогулочных площадок для собак на территории многоквартирных домов. А вот в торговых центрах возможность посещения с животными определяется собственником — соответствующая информация размещается на входе.

Зоозащитники призвали владельцев собак строго соблюдать правила, чтобы избежать конфликтов с другими горожанами и обеспечить безопасность на улицах Саратова. И отметили, что требование «выгул запрещен» не равно понятию прогулка, то есть, к примеру, появиться в парке с собакой на поводке можно. Прогулка — это перемещение с животным по территории, часто с поводком, без цели длительного пребывания и удовлетворения естественных потребностей.

