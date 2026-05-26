В аппарате саратовской мэрии вернут «двойные» руководящие должности для оптимизации

В администрации Саратова проведут оптимизацию.

Администрация Саратова запускает масштабную оптимизацию аппарата — в рамках новой стратегии сокращения расходов. Об этом 26 мая на заседании профильного комитета городской думы сообщила руководитель аппарата мэрии Карина Щербакова.

Ключевая мера — упразднение отдельных постов руководителей комитетов. Их функции передадут вице‑мэрам, а в структуре мэрии появятся двойные руководящие должности, которые уже существовали несколько лет назад.

Согласно плану, будут введены следующие позиции:

замглавы Саратова, председатель комитета по экономике и инвестициям (предложено занять Александру Борзову);

замглавы Саратова, председатель комитета правового обеспечения (предложено занять Светлане Нестеренко);

замглавы Саратова, председатель комитета по строительству и инженерной защите (предложено занять Эдуарду Нарыжному).

По словам Карины Щербаковой, преобразования направлены на оптимизацию бюджетных расходов; сокращение численности главных должностей муниципальной службы; повышение эффективности управления за счёт объединения полномочий.

Депутаты ознакомились с инициативой.

Дальнейшие шаги по реализации изменений будут согласованы в установленном порядке.

Ольга Сергеева