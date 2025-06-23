В Саратовской области мобильные бригады помогли почти 9 тысячам жителей пройти диспансеризацию

С начала года специальные бригады комплексных центров социального обслуживания доставили на медицинские осмотры 8 864 человека старше 65 лет из отдаленных сел региона.
Как это работает:
- Специально оборудованный транспорт (в том числе для маломобильных граждан) курсирует между селами и районными больницами;
- В Петровском районе обслуживали жителей поселка Студеный, в Ртищевском – поселка Ободный, в Романовском – села Бобылевка;
- Пенсионеры могут не только пройти обследование, но и получить консультации по социальным вопросам.
- Мобильные бригады также проводят в селах просветительские мероприятия – консультируют по льготам, соцподдержке и правилам защиты от мошенников.