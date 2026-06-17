На Советской 27-летний водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста

В Новобурасском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

В Саратовской области 16 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Авария случилась в 14:55 в селе Тёпловка Новобурасского района.

По информации региональной Госавтоинспекции, вблизи дома № 35 на улице Советской 27-летний водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

В результате столкновения подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ольга Сергеева