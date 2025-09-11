На СВО геройски погиб рядовой Дмитрий Яговкин из Маркса

В ходе специальной военной операции на Украине и приграничных российских территориях погибли еще трое военнослужащих, призванных из Саратовской области.

Об этом сообщили районные администрации.

С фронта не вернулись живыми:

· Александр Телегин (Базарно-Карабулакский район);

· Дмитрий Яговкин (г. Маркс);

· Руслан Сарганов (Пугачевский район).

Известно, что Дмитрий Яговкин служил рядовым, был дважды ранен и награжден медалями «За спасение погибающего» и «За мужество». Его похороны состоятся 15 сентября. Информация о биографиях Телегина и Сарганова официально не раскрывалась.

Ранее в регионе уже сообщали о гибели других уроженцев области: Ивана Крылова, Руслана Велиева, Владимира Литвинова и Виталия Новикова.