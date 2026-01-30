На СВО геройски погибли бойцы из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли четверо военнослужащих из Саратовской области.

Информацию подтвердили в администрациях районов региона.

Одним из погибших является Павел Жижин, уроженец Краснопартизанского района. Церемония прощания с ним прошла 29 января в селе Семеновка.

Также сообщается о гибели трех жителей областного центра — Кирилла Проскурякова, Юрия Городничева и Ильи Калинина. Подробные биографии военнослужащих официальными источниками не публикуются.

Списки с погибшими на фронте саратовцами публикуются ежедневно. Общее число потерь ВС РФ не раскрывается.

Ольга Сергеева