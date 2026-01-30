Саратовцам сообщили о значительном расширении списка болезней, запрещающих военный контракт

В России утвержден расширенный перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту.

Приказ, подписанный министром обороны Андреем Белоусовым, увеличил список противопоказаний с 26 до 35 позиций.

Новые правила касаются лиц с ограниченной годностью. В список вошли все формы сахарного диабета и серьезные сосудистые патологии, включая врождённые аномалии и последствия травм с нарушением кровообращения.

Также препятствием для контракта станут последствия переломов позвоночника и конечностей, вызывающие умеренное нарушение функций. Изменения, обсуждавшиеся с осени 2025 года, направлены на сохранение здоровья военнослужащих.

Ольга Сергеева