На СВО погиб саратовский депутат Роман Смирнов – прощание пройдет сегодня 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, в Саратовской области прощаются с земляком, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Рядовой Роман Смирнов из Вольского района отдал жизнь за Родину.

Роман Алексеевич не только был военнослужащим, но и занимался общественной работой — являлся депутатом Совета муниципального образования города Вольска. Губернатор Роман Бусаргин обратился к родным погибшего со словами поддержки. В своем обращении глава региона подчеркнул, что Смирнов проявил себя как истинный патриот, человек исключительной храбрости и несгибаемой воли.

В администрации Вольского района добавили, что их земляк с достоинством выполнил свой воинский долг, проявив героизм и самоотверженность в борьбе за мирную жизнь. Светлая память о герое навсегда останется в сердцах земляков.

Ольга Сергеева