Саратовцам напоминают о важных мерах предосторожности при атаке БПЛА

В Саратовской области снова объявили угрозу атаки беспилотников.

Сегодня, 23 февраля, ночью в регионе введен режим опасности из-за возможного налета дронов. Власти обратились к населению с рекомендациями по безопасности.

Жителям советуют держаться подальше от окон, отключить газ, воду и электричество. Находясь дома, лучше укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных или кладовках. Тем, кто оказался на улице или в машине, необходимо немедленно найти укрытие: зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

При обнаружении обломков БПЛА категорически запрещено к ним прикасаться — это смертельно опасно. Также не стоит выкладывать в интернет фото и видео с места падения дронов: за распространение такой информации грозит штраф.

В экстренных случаях звоните по номеру 112.

Алиса Эай