В Саратовской области стартовал новый этап программы расселения ветхого и аварийного жилья

К концу 2027 года в Саратовской области планируется переселение почти 3 тысяч граждан из ветхого жилья.

На это выделено более 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В настоящее время работы ведутся в Саратове, Энгельсе, Ершове и Вольске, где 806 человек получат новое жилье или денежную компенсацию. Завершение этого этапа намечено на конец 2026 года.

Одновременно стартует следующий этап программы в 11 муниципалитетах с финансированием около 2,7 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда — из регионального бюджета. До конца 2027 года предстоит освободить 1138 квартир, где проживают более 2100 человек. В некоторых муниципалитетах уже принято решение о строительстве новых зданий.

Ольга Сергеева