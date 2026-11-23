Цены на ярмарке всегда привлекают покупателей.

В минувшую субботу, несмотря на дождливую погоду, 150 сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой промышленности из 16 районов Саратовской области привезли товары на традиционную ярмарку на Театральной площади.

Работали 174 торговые точки: горожанам предлагали свежее мясо, рыбу, овощи, фрукты, мёд, яйца Балашовской птицефабрики, растительные масла из Духовницкого, Советского, Татищевского и Энгельсского районов, а также молочные товары от фермеров Новоузенского, Питерского, Татищевского и Хвалынского районов.

«Приезжаем на Театральную площадь каждую субботу. Цены приемлемые, большой выбор местных продуктов. Радует, что снова начали торговать мясом — оно всегда свежее, фермерское», — поделилась жительница микрорайона «1-я Дачная» Татьяна Грибанова.

В региональном минсельхозе отметили, что ярмарочная торговля позволяет покупать местные продукты без дополнительных наценок и поддерживать саратовских аграриев в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».