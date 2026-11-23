Регион стареет быстрее, чем Россия.

Демографическая ситуация в Саратовской области становится всё более тревожной: регион вошёл в число субъектов РФ, где людей пенсионного возраста значительно больше, чем детей.

По данным аналитиков проекта «Если быть точным», пенсионеры составляют 26% жителей области, а несовершеннолетние — лишь 18%. Для сравнения: в среднем по России это соотношение выглядит как 24% против 20%. Разрыв кажется небольшим только на бумаге — за ним стоят реальные закрытые группы в детсадах, пустеющие школьные классы и сёла, которые теряют последнюю инфраструктуру.

Сухая статистика: смертность в разы превышает рождаемость

Цифры естественного движения населения Саратовской области выглядят как сводка с фронта демографического фронта.

Только за январь 2025 года в регионе родилось 1 273 человека, а умерло 3 372 — смертность превысила рождаемость в 2,6 раза. По итогам первого квартала естественная убыль составила 5 226 человек, и смертность опережала рождаемость в 2,4 раза.

По абсолютной убыли населения область стабильно входит в десятку антилидеров страны, а по итогам 2024 года заняла седьмое место в России.

Фото: ТГ-канал Романа Бусаргина

Саратов: детей становится меньше каждый год

Демографический кризис перестал быть абстракцией — он пришёл в саратовские дворы и школы. Если в прошлом году в Саратове проживало 156,2 тысячи детей и подростков, то в этом году их число снизилось до 154 тысяч.

К 2026 году власти прогнозируют дальнейшее падение — до 143,8 тысячи несовершеннолетних жителей. Тенденция видна и по школам: с сентября 2024-го по сентябрь 2025 года общее число школьников уменьшилось на 224 человека, а дошкольников — на 220. В одном из детских садов, который чиновники планируют закрыть, наполняемость групп упала с 100 до 66 человек за два года.

Самый наглядный пример — реорганизация детского сада на перекрёстке улиц Шелковичная и Симбирцева в Саратове. Родителям объявили, что дошкольное учреждение преобразуют в начальную школу, и объяснили это в том числе низкой рождаемостью: детей просто не хватает, чтобы заполнить группы. Для региона, где пенсионеров уже больше, чем детей, закрытие детсада — не просто административное решение, а маркер глубокого демографического сдвига.

Новости Саратова

Сёла исчезают вместе со школами

Особенно остро кризис ощущается в сельской местности. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ключевая проблема исчезновения саратовских сёл — отсутствие социальной инфраструктуры: закрытие школ и прекращение работы детских садов запускают механизм оттока населения.

«Нет школы — нет села», — сформулировал он прямую зависимость выживания населённых пунктов от наличия образовательных учреждений. Миграционный отток на селе выражен сильнее, чем в городах, и он усугубляет естественную убыль: уезжает в первую очередь молодёжь репродуктивного возраста.

Пять причин саратовской депопуляции

Старение населения и «демографическая яма» 1990-х. Поколения 1950-х годов рождения массово вышли на пенсию, а число женщин репродуктивного возраста сокращается. Падение рождаемости в 1990-е и 2000-е годы сегодня бумерангом возвращается снижением числа первых и вторых рождений.

Финансовая нестабильность и неуверенность в будущем. Как отмечают эксперты, многие молодые семьи откладывают рождение детей из-за трудностей с обеспечением достойного уровня жизни.

Миграционный отток. Саратовская область теряет жителей не только из-за смертности, но и из-за переезда в другие регионы. Молодёжь уезжает в крупные города — за работой и перспективами, оставляя позади стареющие районы.

Дефицит инфраструктуры для семей с детьми. Нехватка детских садов и школ, необходимость работать в две смены и закрытие дошкольных учреждений создают дополнительные барьеры для молодых родителей.

Сужение репродуктивного контингента. Демографы фиксируют не просто снижение рождаемости, а старение и сужение женской популяции детородного возраста — даже при желании женщин родить детей становится объективно меньше.

Фото: ТГ-канал Р.Бусаргина

Что дальше: прогноз без оптимизма

Росстат уже публиковал демографический прогноз на 20-летнюю перспективу, согласно которому при сохранении текущих тенденций Саратовскую область ждёт дальнейшее сокращение численности населения.

Пока регион остаётся в антилидерах по убыли, а количество детей в Саратове продолжает падать, демографический кризис перестаёт быть просто статистикой — он становится вопросом сохранения самого «каркаса» области: её школ, сёл и будущего.

Ольга Сергеева