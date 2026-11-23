Навигацию маломерных судов в Саратовской области закроют с началом календарной зимы.

Об этом сообщили на постоянном совещании главы региона. В этом году она длилась семь с половиной месяцев, с 15 апреля.

Губернатор Роман Бусаргин поручил профильным службам после закрытия навигации увеличить число профилактических рейдов и работать с владельцами судов, чтобы не допускать нарушений. За плавание на маломерных судах после закрытия навигации областной закон об административных правонарушениях предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей.