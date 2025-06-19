На Театральной площади Саратова откроется межрегиональная ярмарка

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Новости Саратова
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Фото: freepik.com

С 24 июня по 4 июля на главной площади города будет работать масштабная торговая площадка.

Ассортимент:

  • Продовольственные товары (включая фермерскую продукцию);
  • Промышленные товары;
  • Специальная зона с продукцией из регионов России и Беларуси.

Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 20:00

Администрация города отмечает, что ярмарка станет отличной возможностью поддержать местных производителей и познакомиться с товарами из других регионов.

Организаторы обеспечивают соблюдение всех санитарных норм и правил торговли.