На Театральной площади Саратова откроется межрегиональная ярмарка

С 24 июня по 4 июля на главной площади города будет работать масштабная торговая площадка.

Ассортимент:

Продовольственные товары (включая фермерскую продукцию);

Промышленные товары;

Специальная зона с продукцией из регионов России и Беларуси.

Режим работы:

Ежедневно с 09:00 до 20:00

Администрация города отмечает, что ярмарка станет отличной возможностью поддержать местных производителей и познакомиться с товарами из других регионов.

Организаторы обеспечивают соблюдение всех санитарных норм и правил торговли.