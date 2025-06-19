На Театральной площади Саратова откроется межрегиональная ярмарка

С 24 июня по 4 июля на главной площади города будет работать масштабная торговая площадка.
Ассортимент:
- Продовольственные товары (включая фермерскую продукцию);
- Промышленные товары;
- Специальная зона с продукцией из регионов России и Беларуси.
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Администрация города отмечает, что ярмарка станет отличной возможностью поддержать местных производителей и познакомиться с товарами из других регионов.
Организаторы обеспечивают соблюдение всех санитарных норм и правил торговли.