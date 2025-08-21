На Театральной площади Саратова пройдет ярмарка «Выходного дня»

В субботу, 23 августа, на Театральной площади Саратова состоится традиционная ярмарка «Выходного дня». С 7:00 до 13:00 жители города смогут приобрести свежие сельскохозяйственные продукты, товары народных промыслов и другие изделия напрямую от производителей.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент: свежие овощи и фрукты, ягоды, мед и продукция пчеловодства, колбасные изделия, живая рыба, а также кондитерские изделия длительного хранения и предметы народного творчества. Все товары можно будет приобрести по доступным ценам без торговых наценок.

Ярмарка «Выходного дня» — это возможность для саратовцев купить качественные продукты напрямую у производителей и поддержать местных предпринимателей. Организаторы приглашают всех желающих провести субботнее утро с пользой и насладиться атмосферой традиционного рынка.