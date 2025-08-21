СФР сообщил саратовцам о новых правилах надбавки к пенсии инвалидам

С 2025 года в Саратовской области для лиц старше 80 лет и инвалидов I группы вводится автоматическое назначение ежемесячной доплаты в размере 1 314 рублей, которая будет ежегодно индексироваться.

Для ухаживающих период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных балла (ИПК). Подтвердить период ухода можно после его окончания (например, через год).

При раздельном проживании потребуется письменное подтверждение от самого пенсионера или его законного представителя, — сообщили в СФР.