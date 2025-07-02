На тепло и водоснабжение в Саратовской области выделят ещё 51 млн рублей

Из резервного фонда правительства Саратовской области направят свыше 51,5 млн рублей на улучшение водоснабжения и теплоснабжения в Ершовском и Петровском районах. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Z 64».

Губернатор Роман Бусаргин подписал постановления о выделении средств. На капремонт котельной на улице Баукова в Петровске, обеспечивающей теплом и горячей водой жителей и социальные объекты, выделено 45 млн рублей. Это позволит решить ключевые проблемы с коммунальными сетями в районе.

На восстановление водоснабжения в посёлках Кушумский и Садовый Ершовского района направят более 6,5 млн рублей, что обеспечит водой около тысячи человек.