В Саратове потратят миллиард на благоустройство и транспорт

На внеочередном заседании Саратовской городской думы, приуроченном к пятилетию присвоения Саратову звания «Города трудовой доблести», депутаты внесли изменения в муниципальный бюджет. Основная часть дополнительных средств направлена на ремонт дорог, благоустройство дворов и развитие транспортной инфраструктуры.

Глава города Михаил Исаев поздравил жителей с памятной датой, подчеркнув вклад старшего поколения в развитие Саратова. После торжественной части депутаты перешли к обсуждению финансовых вопросов.

По данным городского комитета по финансам, в бюджет поступит более 1 млрд рублей, большая часть которых выделена по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Эти средства пойдут на ремонт дворовых территорий, асфальтирование возле социальных объектов и проектирование реконструкции трамвайных маршрутов. Также запланированы расходы на компенсации перевозчикам и улучшение работы городского электротранспорта.

Из местного бюджета дополнительно выделят деньги на дорожные работы, уличное освещение, ликвидацию свалок и строительство ливневой канализации. В планах — благоустройство нескольких районов, включая территорию у станции «Примыкание» и установку системы автополива в детском центре.

Городские власти подчеркивают, что, несмотря на рост расходов, муниципальный долг не увеличивается. Депутаты отмечают значительный объем работ по благоустройству, который ведется в этом году.

«Потребностей всегда много, но вложения в инфраструктуру в этом году действительно масштабные», — заявил Михаил Исаев.