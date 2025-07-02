«Социальный туризм» позволяет старшим отдыхать душой и знакомиться с богатым культурным наследием

В рамках реализации технологии «Социальный туризм» получатели услуг социозащитных учреждений путешествуют по всей Саратовской области и выезжают за ее пределы.

Участники клуба «Здоровье» комплексного центра социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района совершили поездку на святой источник Параскевы Пятницы, где на живописных склонах растет множество видов лекарственных растений. Под руководством медицинской сестры, которая провела предварительный инструктаж по технике безопасности и правилам срезки лекарственного сырья, туристы насладились красотой природы и собрали листья Иван-чая.

Из села Рахмановка Пугачевского района представители старшего поколения отправились в увлекательное путешествие в город Балаково, где посетили одну из главных архитектурных достопримечательностей города — усадьбу Мальцева.

Пенсионеры Гагаринского административного района открыли для себя красоту родного края, отправившись к легендарному Утесу Степана Разина, который расположен в селе Белогорское Красноармейского района и официально признан археологическим памятником природы Саратовской области.

В регионе продолжается доставка на экскурсии подопечных социозащитных учреждений, проживающих в отдаленных районах. Таким образом, получатели социальных услуг Перелюбского и Краснопартизанского районов побывали в известной и почитаемой святыне Саратовской епархии — Вавилов Дол.

По святым местам отправились и получатели социальных услуг из села Святославка Самойловского района. Они посетили мужской монастырь Серафима Соровского в селе Новомакарово Воронежской области.

Пенсионеры из села Колокольцовка Калининского района посетили музей истории СВО в городе Саратове, а старшие Балашовского и Новоузенского районов — музей ГТРК «Саратов».

Дальше всех отправились получатели социальных услуг Турковского района. В сопровождении волонтеров и сотрудников комплексного центра соцобслуживания для них была организована туристическая экскурсия в город-герой Волгоград. По словам участников мероприятия, это уникальная возможность почувствовать неповторимую атмосферу и испытать чувство гордости за великих предков.

«Благодаря социальному туризму наши получатели услуг могут быть активными, вместе отдыхать душой, любоваться пейзажами и прикасаться к богатому культурному наследию региона», — комментирует заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.

Открывать мир старшему поколению помогает региональная программа «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».