«Рождественская гонка» открыла лыжный сезон в Балакове на «Эдельвейсе»

В Саратовской области прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам.

В стратах на спортивной базе «Эдельвейс» в Балакове принимали участие порядка ста юношей и девушек в возрасте от 6 до 17 лет, представляющих Балаково, Вольск и Саратов. Спортивная программа была составлена с учётом подготовки: для новичков организовали забег на 500 метров, а более опытные участники преодолевали дистанцию в 5 километров.

Перед стартом юные лыжники с радостью опробовали подготовленную трассу, прокатившись по свежевыпавшему снегу.

Первыми на дистанцию вышли самые маленькие спортсмены, которых активно поддерживали родственники.

Ольга Сергеева