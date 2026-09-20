На трассе в Энгельсском районе столкнулись легковушка и КамАЗ

Пострадали два человека.

В Энгельсском районе Саратовской области утром 19 сентября произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Как сообщили в областной службе спасения, сигнал о происшествии поступил в службу 112 в 08:07.

По предварительным данным, вблизи села Смеловка столкнулись КамАЗ и Geely. В результате аварии травмы получили два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали 28-летнего мужчину, также пострадал 21-летний молодой человек. Оба госпитализированы.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева