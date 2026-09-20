В Саратовской области ожидается повышенная пожароопасность в сентябре

На территории региона с 20 по 28 сентября 2026 года ожидается повышенный класс пожарной опасности — четвертый.

Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС России.

В связи с прогнозом спасатели напоминают о строгом запрете на сжигание мусора на дачных участках, разведение костров в лесах и поджог сухой травянистой растительности.

При обнаружении очага возгорания ведомство рекомендует действовать осмотрительно и незамедлительно передавать информацию в службу спасения по единому номеру 112.

Отметим, что леса в Саратовской области сохраняются и приумножаются благодаря системной работе регионального минприроды в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние четыре года в регионе восстановили более 13 тысяч гектаров леса, а в 2026 году планируется высадить еще 4 тысячи гектаров — это самый высокий показатель за последние 20 лет. Основные породы — сосна, дуб и белая акация, хорошо адаптированные к местному климату, а посадочный материал выращивается преимущественно в собственных питомниках области.

Ольга Сергеева