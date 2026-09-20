В зоопарке Саратова ищут желающего чесать альпак за 80 тысяч рублей

Саратовский филиал крупнейшей российской сети контактных зоопарков ищет сотрудника для ухода за альпаками.

Соискателю предлагают от 80 тысяч рублей в месяц за кормление и вычесывание животных, а также уборку вольеров.

Работать придется по 11–12 часов в день посменно — четыре дня в неделю с двумя выходными. За смену обещают 4 тысячи рублей, выплаты трижды в месяц. График — с 10 утра до 10 вечера.

Помимо общения с животными, предстоит физический труд: перетаскивать тяжелые тюки с кормом и ремонтировать заборы и домики, которые «часто ломаются». Опыт работы не обязателен — всему обучат, но приветствуется опыт с животными.

Работодатель обещает «единство с природой», общение с удивительными животными и профессиональный рост. Место работы — деревня Долгий Буерак в 5 километрах от центра Саратова. О корпоративном транспорте в объявлении не сообщается.

Ольга Сергеева

Фото зоопарка