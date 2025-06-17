На турбазе под Энгельсом в Сазанке утонул подросток

Трагический инцидент произошел 16 июня в Энгельсском районе Саратовской области.

В акватории реки Волга у турбазы в районе проток Сазанки утонул несовершеннолетний. В 17:41 в экстренные службы поступило сообщение о несчастном случае с 17-летним подростком (2008 г.р.).

Известно, что группа молодых людей отдыхала на территории турбазы. Один из подростков вошел в воду и начал тонуть. Очевидцы оперативно вызвали спасателей, однако водолазы извлекли из реки уже труп юноши, который захлебнулся.

СК региона начал доследственную проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности у воды и не оставлять детей и подростков без присмотра вблизи водоемов.