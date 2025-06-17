Названы новые адреса по ремонту дворов в Саратове

Ремонт дворов в Саратове продолжается в 2025 году.

ТГ-канал «Володин Саратов» публикует дополнительный список адресов домов во Фрунзенском, Кировском, Гагаринском, Заводском районах Саратова, к ранее озвученным, где в этом году будут отремонтированы дворы по депутатскому проекту Вячеслава Володина «Ремонт дворов».

Фрунзенский район.

Дополнительные адреса

Ул. Большая Казачья, 69/73

Ул. Пугачева, 54/62

Ул. Слонова, 4/8

Ул. Яблочкова, 16

Кировский район.

Дополнительные адреса

Мурманский пр-д, 3А

Мурманский пр-д, 3В

Мурманский пр-д, 3Г

Мурманский пр-д, 4А

Мурманский пр-д, 4Б

Мурманский пр-д, 4В

Мурманский пр-д, 4Г

Мурманский пр-д, 6А

Ул. Аллейная, 37

Ул. Дружная, 30

Ул. Дружная, 31

Ул. Отрядная, 9

Ул. Отрядная, 14

Ул. Соколовая, 323

Ул. Сосновская, 15

Ул. Техническая, 35/45

Гагаринский район.

Дополнительные адреса

Пос. Соколовый, ДОС 14

Заводской район.

Дополнительные адреса

3-й Прессовый пр-д, 7

Ул. Верхоянская, 6

Ул. Заводская, 2/2

Ул. Огородная, 87А

Ул. Пензенская, 41

Ул. Экспериментальное хозяйство, 28

Напомним, при поддержке Вячеслава Володина, решены финансовые вопросы на полное завершение депутатского проекта «Ремонт дворов» в этом году.

Ранее опубликованные адреса домов в Саратове можно уточнить в указанном паблике.