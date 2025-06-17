Названы новые адреса по ремонту дворов в Саратове

Ремонт дворов в Саратове продолжается в 2025 году.
ТГ-канал «Володин Саратов» публикует дополнительный список адресов домов во Фрунзенском, Кировском, Гагаринском, Заводском районах Саратова, к ранее озвученным, где в этом году будут отремонтированы дворы по депутатскому проекту Вячеслава Володина «Ремонт дворов».
Фрунзенский район.
Дополнительные адреса
Ул. Большая Казачья, 69/73
Ул. Пугачева, 54/62
Ул. Слонова, 4/8
Ул. Яблочкова, 16
Кировский район.
Дополнительные адреса
Мурманский пр-д, 3А
Мурманский пр-д, 3В
Мурманский пр-д, 3Г
Мурманский пр-д, 4А
Мурманский пр-д, 4Б
Мурманский пр-д, 4В
Мурманский пр-д, 4Г
Мурманский пр-д, 6А
Ул. Аллейная, 37
Ул. Дружная, 30
Ул. Дружная, 31
Ул. Отрядная, 9
Ул. Отрядная, 14
Ул. Соколовая, 323
Ул. Сосновская, 15
Ул. Техническая, 35/45
Гагаринский район.
Дополнительные адреса
Пос. Соколовый, ДОС 14
Заводской район.
Дополнительные адреса
3-й Прессовый пр-д, 7
Ул. Верхоянская, 6
Ул. Заводская, 2/2
Ул. Огородная, 87А
Ул. Пензенская, 41
Ул. Экспериментальное хозяйство, 28
Напомним, при поддержке Вячеслава Володина, решены финансовые вопросы на полное завершение депутатского проекта «Ремонт дворов» в этом году.
Ранее опубликованные адреса домов в Саратове можно уточнить в указанном паблике.