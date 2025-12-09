На уборку первого снега в области вышло 66 единиц спецтехники

Во вторник 9 декабря в некоторых районах ночью выпал первый снег: Аркадакском, Красноармейском, Ртищевском, Татищевком, Турковском.

Температура воздуха колебалась в регионе от -1С до -8С ( в Духовницком районе). Складывались неблагоприятные погодные условия для водителей и в других районах: морось, туман.

Дорожные организации оперативно вышли на расчистку дорог. На автотрассах области было задействовано 39 единиц техники, из них 30 КДМ.

Всего в первые 12 часов декабрьского снежного дня на региональные дороги было высыпано 254 тонны песчано-соляной смеси, к вечеру эта цифра увеличилась до 700 тонн.

Во второй половине дня снег дошел до Саратова, Гагаринского и Энгельсского районов. Вследствии чего дорожники вывели на расчистку дорог еще 27 единиц техники, десять из них работают на региональных дорогах областного центра на транзитных маршрутах.

На 17.00 проезд обеспечен по всем региональным трассам.

Напомним, сотрудники диспетчерской службы организуют взаимодействие между подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, министерством дорожного хозяйства, МЧС и органами Госавтоинспекции. При необходимости, на дороги может выйти дополнительная техника.

Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства.