На украинском фронте погибли бойцы из Энгельсского района Карагушев, Отряскин и Корогодин

Трое жителей Энгельсского района погибли в зоне специальной военной операции.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Альбек Карагушев, Андрей Отряскин и Сергей Корогодин. О трагической гибели земляков сообщила администрация Энгельсского района.

Губернатор Саратовской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Глава региона подчеркнул, что Альбек Карагушев, Андрей Отряскин и Сергей Корогодин с честью и мужеством выполнили свой долг, отдав жизни за безопасность и будущее Родины.

Ольга Сергеева