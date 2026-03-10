Преподаватель СГУ Мусаева стала лучшим просветителем Саратовской области

Преподаватель Саратовского госуниверситета Диана Мусаева стала лучшим просветителем региона по версии главной нацпремии.

Доцент удостоена престижной федеральной награды. Она стала победителем «Знание.Премии» в номинации «Лучший просветитель Саратовской области».

Торжественная церемония вручения главной просветительской награды страны состоялась в Национальном центре «Россия». В этом году лауреатами стали 32 человека в 18 номинациях, представляющие различные регионы и сферы деятельности.

Диана Мусаева отмечена за активную работу по популяризации российской науки, образования, а также современных медиа и цифровых технологий. В своей просветительской деятельности она доступно объясняет различным аудиториям — от школьников до взрослых — как эти инструменты влияют на экономику и рынок труда, а также способствуют формированию гражданской идентичности и укреплению традиционных ценностей.

Получая награду, педагог подчеркнула, что её успех — результат командной работы. «Просветительская деятельность — дело коллективное!» — заявила Мусаева, выразив благодарность своим единомышленникам.

В ходе церемонии также было объявлено о важных нововведениях. В честь Года единства народов России в структуре премии появится новая тематическая номинация. Кроме того, главная номинация «За общий вклад в просвещение» отныне будет носить имя выдающегося советского физика, основателя научной школы Сергея Вавилова.

Ольга Сергеева