Саратовские инноваторы могут получить до 10 млн рублей грантов на НИОКР

Саратовский малый бизнес может получить до 10 млн рублей на инновации.

Фонд содействия инновациям объявил о старте приема заявок на конкурс «Старт-2», который предоставляет малым предприятиям возможность получить финансирование на развитие перспективных научных разработок. Максимальный размер гранта составляет 10 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики, средства выделяются на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). К участию приглашаются компании, которые уже завершили первую стадию программы «Старт» и планируют развивать достигнутые результаты. Преимущество будет отдано проектам, соответствующим приоритетам национальных проектов технологического лидерства.

Заявки принимаются по шести ключевым направлениям:

цифровые технологии;

медицина и технологии здоровьесбережения;

новые материалы и химические технологии;

новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

биотехнологии;

ресурсосберегающая энергетика.

Документы можно подать до 6 апреля через официальный портал Фонда содействия инновациям. Поддержка инновационной деятельности является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом РФ.

Предприниматели Саратовской области могут получить консультацию в региональном представительстве Фонда. Специалисты ждут по адресу: Саратов, улица Краевая, 85. Телефон для справок также доступен в открытых источниках. Участие в конкурсе открывает перед малыми инновационными компаниями возможность не только получить значительное финансирование, но и вывести свои разработки на качественно новый уровень.

Ольга Сергеева