На Утёсе Степана Разина прошел масштабный Фестиваль «Созерцание»

Утёс Степана Разина в Саратовской области встретил сотни гостей на ежегодном туристическом фестивале «Созерцание».

Масштабное мероприятие открыл заместитель министра культуры области Иван Александров. Он отметил, что фестиваль проводился на Утёсе уже в четвёртый раз, и в этот день здесь собрались не только жители Саратовской области, но и гости из других регионов. По его словам, это свидетельствовало о развитии туризма в области и стало значимым фактором социально-экономического развития региона.

Программа фестиваля оказалась насыщенной: гостей ждали десятки активностей, мастер-классов, экскурсий, музыкальных номеров и лекций. Одним из самых ярких моментов стал полёт на воздушном шаре над Утёсом. Вечером на сцене выступил хедлайнер — группа «Отпетые мошенники».

Праздник завершился на позитивной ноте: организаторы отметили высокий интерес гостей и жителей региона к событию, а участники увезли с собой памятные впечатления и фотографии. Фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из самых ярких туристических событий Саратовской области.

Напомним, Издательский дом «Волга-Медиа» являлся информационным партнёром фестиваля «Созерцание».

Ольга Сергеева