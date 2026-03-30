Военнослужащие из Саратовской области геройски погибли в зоне СВО

Трое саратовских бойцов погибли на фронте.

В Саратовскую область пришли скорбные вести. В ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции погибли трое военнослужащих, призванных из региона. Информацию подтвердили пресс-службы муниципальных администраций.

В Балашовском районе сообщили о гибели 39-летнего Евгения Некипелова. В администрации уточнили, что мужчина был призван на службу в рамках частичной мобилизации.

Из Балаковского района поступила информация о смерти 40-летнего Руслана Хайрова. Согласно официальным данным, боец погиб 12 марта.

Еще один уроженец региона — Кайрат Сатвалдыев из Ершовского района — также не вернулся с задания. Данные о возрасте погибшего в сообщении администрации не приводились.

Ольга Сергеева