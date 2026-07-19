Под Саратовом за 23 млн продают готовый глемпинг с банными комплексами и купелью Фурако

В Саратовской области продают работающий глэмпинг у леса и реки за 23 млн рублей

В селе Поповка Гагаринского района, в 40 км от Саратова, выставлен на продажу действующий глэмпинг. Участок расположен в живописном месте — в окружении леса и у воды, что идеально подходит для загородного отдыха.

На территории обустроены девять современных А-фрейм домиков с террасами и мангальными зонами. Два из них оснащены банными комплексами с купелью Фурако. Инфраструктура также включает круглогодичный подогреваемый бассейн, кухню и банкетный зал — всё для приёма гостей в любой сезон.

Стоимость готового бизнеса — 23 миллиона рублей.

Ольга Сергеева