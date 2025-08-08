На военную службу по контракту требуются саратовские водители

Министерство транспорта Саратовской области объявило набор водителей для службы по контракту.

По информации представителя пункта отбора Никиты Вершкова, наибольшая потребность существует в специалистах по управлению колесной и гусеничной техникой, которые будут задействованы в зоне специальной военной операции.

Будущие контрактники будут выполнять важные задачи, включая перевозку личного состава, доставку необходимых грузов и транспортировку раненых. Процесс оформления документов занимает всего один рабочий день. После заключения контракта все новобранцы проходят обязательную дополнительную подготовку на специализированных учебных полигонах.

Финансовые условия службы включают существенные выплаты. В течение первого месяца контрактники получат общую сумму 2,7 миллиона рублей, куда входит ежемесячное денежное довольствие, положенное участникам специальной военной операции.