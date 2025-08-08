В Кировском районе временно ограничено движение транспорта на участке от улицы Большой Горной до улицы Соколовой

С сегодняшнего дня в Кировском районе Саратова введено временное ограничение движения транспорта на участке от улицы Большой Горной до улицы Соколовой. Перекрытие связано с проведением работ по замене трубопровода компанией «Т-Плюс».

Как сообщили в компании, объезд перекрытого участка возможен по улицам Рахова, Танкистов, Большой Горной и Соколовой. Работы планируется завершить к 11 августа включительно.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения с учетом временных ограничений. Компания «Т-Плюс» приносит извинения за временные неудобства и заверяет, что все работы будут выполнены в установленные сроки.