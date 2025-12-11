На Волге спасли заблудившегося в тумане саратовского рыбака на катере

В Ровенском районе Саратовской области спасли 69-летнего рыбака, который потерялся в тумане на Волге.

Мужчина вышел на воду на катере после официального закрытия навигации. Из-за густого тумана он не смог сориентироваться и в течение суток дрейфовал, пока у него не закончилось топливо. Телефон он с собой не взял, поэтому позвать на помощь не мог.

Спасатели нашли его сильно замерзшим и истощенным. После осмотра он отказался от медицинской помощи. Инспекторы напомнили пенсионеру о запрете выхода на воду в этот период.

Ольга Сергеева