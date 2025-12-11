В Саратовской области ковид в декабре нашли у 144 пациентов, ОРВИ — у 16,5 тысячи

В Саратовской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ.

По словам замминистра здравоохранения региона Дениса Грайфера, на прошлой неделе было выявлено 16 537 случаев, что на 4 041 случай больше, чем неделей ранее. Общий уровень заболеваемости превысил эпидемиологический порог на 37,57%.

Грайфер обратил внимание на циркуляцию вируса гриппа А и ожидаемую смену штамма на грипп B весной. Рост числа госпитализаций указывает на более тяжелое течение болезни. Он рекомендовал носить маски в качестве меры профилактики.

Также за неделю зарегистрировано 144 случая COVID-19. По состоянию на 10 декабря на карантине оставались 12 школ в Балашовском и Энгельсском районах.

Ольга Сергеева