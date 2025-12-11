В Саратове без вести пропал 19-летний парень в черном

В Саратове разыскивают 19-летнего Егора Преина, который пропал без вести 30 ноября.

О его исчезновении сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт Саратов».

Молодой человек, по данным волонтёров, был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрный джемпер, широкие джинсы и кроссовки. Его рост составляет около 177 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые волнистые, глаза карие.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Егора Преина, следует незамедлительно связаться по телефонам 8-800-700-54-52 (горячая линия поискового отряда) или 112 (единый номер экстренных служб).

Ольга Сергеева