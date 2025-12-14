В Саратове завершилась теоретическая подготовка участников турнира «Молодая гвардия»

Саратовская Федерация военно-тактических игр завершила образовательный этап масштабного турнира «Молодая гвардия».

В ходе подготовки около 100 студентов изучили базовые дисциплины, необходимые для современного прикладного спорта.

Участники прошли обучение по нескольким ключевым направлениям. Программа включала основы тактики и правил страйкбола, навыки первой тактической медицинской помощи, принципы работы с беспилотными летательными аппаратами, а также элементы начальной военной подготовки.

Следующий этап проекта — практические соревнования. Команды, прошедшие теоретическую подготовку, продемонстрируют полученные навыки в полевых условиях на итоговых играх, где и определятся сильнейшие коллективы. Об этом сообщили в областном правительстве.

Ольга Сергеева