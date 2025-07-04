В саратовском лагере «Дубки» у детей выявили норовирусную инфекцию

Роспотребнадзор Саратовской области завершил расследование случая массового заболевания в детском лагере «Дубки».

Специалисты установили, что инфекция была занесена на пищеблок бессимптомным носителем норовируса, что привело к ее распространению через пищу.

В отношении лагеря возбуждено административное дело. В учреждении проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию и медицинское наблюдение за контактными лицами.

Как сообщалось ранее, 24 июня шесть детей были госпитализированы с признаками кишечной инфекции, что привело к временному закрытию лагеря. По данным на 3 июля, все пациенты уже выписаны из больниц.