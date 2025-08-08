Спикер облдумы Алексей Антонов предложил создать туристическое «кольцо губернии»

В Саратовской области разрабатывают новые туристические маршруты.

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов предложил создать в регионе туристическое автомобильное «Кольцо губернии», которое могло бы стать местным аналогом популярного «Золотого кольца России». Эта инициатива была озвучена в ходе обсуждения перспектив развития туризма в регионе.

К обсуждению подключились и другие депутаты. Евгений Ковалёв, в частности, выдвинул идею развития медицинского туризма, отметив, что Саратовская область обладает значительным потенциалом в этом направлении.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что реализация этих проектов поможет сформировать привлекательный образ региона и увеличить поток путешественников. В ближайшее время планируется детальная проработка предложенных инициатив.