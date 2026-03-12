Завод в Саратове ищет специалиста-слесаря на заработную плату до 150 тысяч рублей

Саратовским промышленникам срочно требуются слесари и ремонтники с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Региональный кадровый центр опубликовал актуальную подборку вакансий в сфере промышленности. Согласно обнародованным 10 марта данным, местные предприятия готовы щедро платить квалифицированным рабочим.

В Саратове востребован специалист по ремонту промышленного оборудования — ему обещают ежемесячный доход от 108 до 131 тысячи рублей. В городе Энгельс сразу несколько заводов ищут слесарей 3-го и 6-го разрядов. Оплата труда на таких позициях зависит от разряда и опыта, верхняя планка достигает 150 тысяч рублей. Также в Энгельсе открыта вакансия слесаря по сборке металлоконструкций с зарплатой от 110 до 150 тысяч рублей.

В кадровом центре отмечают всплеск интереса работодателей к производственным специальностям. Желающим получить новую профессию или повысить квалификацию предлагают бесплатное обучение. Получить подробную консультацию по трудоустройству и образовательным программам можно по единому номеру 8 (800) 775-76-25 или в любом филиале службы занятости.

Ольга Сергеева