Знай наших: в глобальный список миллиардеров мира Forbes вновь вошел уроженец Саратова

Forbes опубликовал ежегодный глобальный рейтинг миллиардеров, в котором Россия установила новый рекорд по числу представителей.

В 2026 году в список вошли 155 российских бизнесменов — на девять больше, чем годом ранее. Такого количества отечественных участников в рейтинге не было за всю историю его существования.

Совокупное состояние россиян в списке также выросло — с 625,5 до 696,5 миллиарда долларов.

Тройка лидеров среди богатейших граждан РФ не изменилась. Первое место занял Алексей Мордашов с капиталом 37 млрд долларов (активы: «Северсталь», Nordgold, TUI, «Лента»). Далее следуют Владимир Потанин (29,7 млрд, совладелец «Норникеля» и Т-Банка) и Вагит Алекперов (29,5 млрд, основной владелец «Лукойла»).

Замыкает двадцатку уроженец Саратова Роман Абрамович. Его состояние оценивается в 9,3 млрд долларов, увеличившись за год на 100 млн.

Ольга Сергеева