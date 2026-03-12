В Саратове признали банкротом фирму осужденного за обман дольщиков застройщика Абасова

Поставлена точка в деле саратовского застройщика Абасова: компанию ликвидируют.

Арбитражный суд Саратовской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Миал Девелопмент». Это решение стало финалом многолетней эпопеи, связанной с деятельностью бизнесмена Алексея Абасова, чьи стройки оставили регион с десятками недостроев и тысячами обманутых дольщиков.

Компания входила в структуры одиозного застройщика, который сейчас отбывает девятилетний срок за мошенничество. Попытки Абасова обжаловать приговор успехом не увенчались. Между тем региональные власти оценивают объем средств, необходимых для завершения его объектов, в 3 миллиарда рублей.

Процедура банкротства «Миал Девелопмент» длилась с 2018 года. На определенном этапе было принято решение о выплате компенсаций пострадавшим участникам долевого строительства из средств профильного фонда.

Завершение конкурсного производства означает, что предприятие, скорее всего, будет ликвидировано, если стороны не достигнут мирового соглашения. Для обманутых дольщиков это событие символизирует окончание долгого пути восстановления справедливости.

Ольга Сергеева