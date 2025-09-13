Наблюдатель на выборах в Саратове заявила о необходимости отстранения члена комиссии

Софья Спиридонова, наблюдатель от Общественной палаты на УИК № 131, прокомментировала инцидент на избирательном участке.

— На нашем избирательном участке член комиссии от КПРФ напал на председателя УИК. На место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. Инцидент является вопиющим фактом, мешающим нормальной работе членов избирательной комиссии. Вопросом занимаются правоохранительные органы, виновные должны быть привлечены к ответственности. Член участковой комиссии, причастный к этому, должен быть отстранен от работы. Подобные действия требуют тщательного разбирательства для обеспечения справедливости и прозрачности избирательного процесса, — заявила Спиридонова.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС