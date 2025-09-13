В Саратове продают турбазу с озерами и бассейном осетров с карпами

На интернет-площадках Саратова выставлена на продажу база отдыха, которая находится на окраине города.

Как сообщает продавец, данный объект является относительно новым — бизнес был основан четыре года назад. В инфраструктуру комплекса входят два собственных озера, три гостевых дома, бани, плавательный бассейн, населенный карпами и осетрами, сибирский чан, батуты, а также отдельное жилье для сотрудников и парковка.

«Предприятие функционирует в течение всего года и продается вместе с действующими бронями, включая период новогодних праздников», — отметила владелица объекта.

Стоимость «очень живописного и комфортного места» составляет 45 миллионов рублей. По ее заверениям, все вложения могут окупиться в течение трех лет.