Волонтер СВО Светлана Зарьянцева: Поведение представителя КПРФ вызывает чувство стыда

Активистка, жительница Заводского района Светлана Зарьянцева подержала решение суда, которое вынесено в отношении члена избирательной комиссии от КПРФ Михаила Качалина избившего председателя комиссии № 131.

Женщину госпитализировали.

«Справедливое решение суда в отношении хулигана от КПРФ. Таким, как он, не место не только на избирательном участке, но и в приличном обществе. Бить женщин — немужской поступок. Тем более, он не в первый раз поднимает руку на женщин. Удивляет позиция обкома КПРФ, которые пытаются выгородить и защитить его вместо того, чтобы извиниться за недостойное поведение. Наверное, в этой партии, таких как Качалин, очень ценят. Поэтому он и нашел себя именно в КПРФ. У простых людей такое поведение вызывает лишь чувство стыда», — подчеркнула Светлана Зарьянцева.