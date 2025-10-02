Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской в Саратове

В здании на Октябрьской, 7 началась подготовка к реконструкции под картинную галерею музея Федина.

Инициатива, поддержанная губернатором Романом Бусаргиным, предусматривает создание выставочного пространства в помещениях бывшего ресторана.

Проведен анализ инженерных систем и оценка состояния кровли. За счет областного бюджета выполняются работы по переустройству электроснабжения и разрабатывается проектная документация.

Директор музея Мария Григорьева отметила, что открытие галереи позволит расширить экспозиционные возможности и представит новую грань творчества Константина Федина. Реконструкция приурочена к 40-летию музея.

